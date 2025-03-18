أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة حركة حماس في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى 413 قتيلا، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.

وكانت وزارة الصحة قد أفادت في وقت سابق من اليوم أن معظم القتلى من “النساء والأطفال”، إضافة إلى العشرات من المفقودين.

وقال المدير العام للمستشفيات في الوزارة محمد زقوت إن غالبية الضحايا من الأطفال والنساء ومئات المصابين بينهم عشرات في حالات خطيرة وحرجة، جراء العدوان الإسرائيلي وسلسلة الغارات الجوية العنيفة والدموية على قطاع غزة” لافتا إلى وجود “عشرات المفقودين تحت أنقاض المنازل المدمرة”

وأعلنت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، عودة الحرب على قطاع غزة، باستخدام “القوة العسكرية المتزايدة” ضد حركة حماس، حيث شن الجيش غارات هي الأعنف منذ انتهاء اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار.

وقال وزير دفاع الاحتلال، يسرائيل كاتس، “عدنا للقتال بسبب رفض حماس إطلاق سراح الرهائن وتهديدها باستهداف جنودنا”.

ووفق بيان لمكتب نتنياهو، قدم الجيش الإسرائيلي الخطة العملياتية أواخر الأسبوع الماضي، ووافق عليها المستوى السياسي.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن “العشرات من طائرات سلاح الجو شاركت في عملية الهجوم على أهداف في قطاع غزة”.