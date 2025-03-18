حث الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، أمس الاثنين، اللجنة الوزارية المسؤولة عن صندوق دعم سكن المدرسين، على الإسراع في وضع تصور كامل ينسجم مع أهداف الصندوق.

جاء ذلك خلال اجتماع دوري عقد أمس بحضور الوزير الأول واللجنة الوزارية المكلفة بالصندوق.

واستعرضت اللجنة التي تضم ممثلين عن نقابات التعليم، تقرير اللجنة الفنية كما استعرضت مشاريع النصوص المنظمة للصندوق.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أعلن في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الرابعة والستين للاستقلال، أنه سيستحدث صندوق لتمويل برنامجٍ لدعمِ سَكَنِ المعلمين والأساتذة.

كما أعلن تخصيص كل المنازل التي تم تشيدها في إطار برنامج داري وعددُها 2508 منزلا، تزيد قيمتها الإجمالية على 22 مليار أوقية قديمة، لدعم هذا الصندوق.