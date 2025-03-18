قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) حمادي سيدي المختار، إنه أكد للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني خلال لقائه بمجلس إشراف مؤسسة المعارضة، إنهم ليسوا مستعدين للمضي قدما في “تنظيم حوار سياسي شكلي بدون نتائج.”

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نظمه الحزب ليل الاثنين/الثلاثاء، أن المجلس أكد أن الموريتانيين تعبوا من “الحوارات التي لديها نتائج محدودة.”

وأشار إلى أنهم طلبوا ضمانات تطمئن الطيف السياسي، وتؤكد لهم أن الحوار سيكون مختلفا عن سابقيه، مؤكدا “سعيهم في هذا المسار، لكن بحذر.”

وأضاف أن جدية النظام في الحوار، ستضح حين يتم إشراكهم في اللجنة المشرفة على تنظيمه.

وأكد أن جميع الخطوات التي قام بها الرئيس حتى الآن بهذا الخصوص، تعبر عن إرادة جادة في تنظيم حوار شامل، لا “يقصي أحدا”.

وبخصوص تكليف موسى فال بتنسيق الحوار، قال ولد سيدي المختار، إنه إجرى اتصالا بحزب تواصل، وحدد معهم بعد غد، موعدا معهم لمناقشة ملفات الحوار.

وخلص ولد سيدي المختار الذي يتولى زعامة مؤسسة المعارضة الديمقراطية، إلى إن حزب تواصل،” منفتح بطبيعة الحال على أي حوار.”