قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إن ما تحقق لحمّالة ميناء نواكشوط المستقل، “سواء تعلق بتحسين الظروف المعيشية أو بالظروف المهنية أو بالتمهين، هو استحقاق وردّ للجميل لهم.”

وأضاف خلال حضوره حفل إفطار نظم مساء الاثنين بالميناء، إن الحمّالة” أهم مكوّن في هذا المرفق الحيوي الهام”، مشدّدا على أنّه من الضّروري “أن تتمتع العمالة المينائية الوطنية بما يتوفر عليه نظراؤها في مختلف دول العالم من المهنية والخبرة، الشيء الذي يوفر ميزتين أساسيتين، أولاهما الحصول على المهارة في العمل، والثانية ممارسته بأمان وتأمين.”

وأشار إلى أنّ “هذا الميناء الذي يعتبر مرفقا هاما يشكل واجهة للبلد على العالم الخارجي، سواء من خلال الحركة الاقتصادية أو من خلال تزويد البلد باحتياجاته من المواد الأساسية، وحتى الكمالية بصفة خاصة.”

ولفت إلى أنّه “التقى سنة 2019 بممثلين عن العمالة المينائية في ميناء نواكشوط المستقل، الذي يعتبر أكبر ميناء في البلد، حيث بدأ منذ ذلك التاريخ العمل على تحسين ظروف هذه الشريحة الأساسية من عمالتنا الوطنية.”

وأكد أن “كل القضايا المتعلقة بالأوضاع المعيشية والاجتماعية بصفة عامة والمسار المهني سواء تعلق بالتقاعد أو بالتأمين الصحي أو الضمان الاجتماعي تعتبر حقوقا للحمالة.”