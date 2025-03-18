أعلن الجيش المالي، أنه قتل 11 من سماهم “إرهابيين”، خلال ضربات جوية نفذها في ولاية تمبكتو.

وأوضح في بيان أصدره الاثنين، أنه رصد المسلحين، ” قرب بلدة إينلو على بعد 80 كلم شمال رازيلما، على متن سيارات دفع رباعي تحمل مدافع ثقيلة.”

وأضاف أنه رصد تحصينا للمسلحين، على 59 كلم شمال غرب لرني، وأنه نفذ ضربات جوية على تجمعاتهم في مقر قرب لغميزه، تبعد أكثر من 100 كل شمال غرب بلدة ليري، في ولاية تمبكتو.

وقال إن الغارات، أسفرت عن مقتل 11 شخصا، وعدد من الجرخى تم إجلاؤهم إلى غرب البلاد، فيما دمر ثلاث سيارات رباعية الدفع.

من جهة أخرى، أعلنت جبهة تحرير أزواد الأحد، مقتل أكثر من عشرة أشخاص، في هجوم استهدف قرية رأس اجدير،

على الحدود المالية الموريتانية، وإصابة “العديد من الأشخاص بما في ذلك حالات خطرة في صفوف النساء”.

ووصفت الجبهة الهجوم “بالوحشي”، محملة الجيش المالي مسؤوليته، ودعت المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني”.