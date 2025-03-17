أعلنت دولة النيجر اليوم الاثنين، انسحابها رسميا من المنظمة الدولية للفرنكوفونية، بحسب بالغ صادر عن وزارة الخارجية.

وجاء في البلاغ المقتضب، أنه تم إبلاغ البعثات الدبلوماسية النيجرية بالخارج، بهذه الخطوة لإخطار الجهات المعنية في دول الاعتماد.

وكانت المنظمة المنظمة الدولية للفرنكوفونية، قد علقت أواخر عام 2023، عضوية النيجر من جميع هيئاتها، على خلفية الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم، في يوليو من ذات العام.

واستثنى القرار آنذاك، تعليق البرامج “التي تفيد بشكل مباشر السكان المدنيين، وأولئك الذين يساهمون في استعادة الديمقراطية.”

وتضم المنظمة الدولية للفرنكوفونية، ومقرها في العاصمة الفرنسية باريس، 88 دولة وحكومة، مهمتها تعزيز اللغة الفرنسية والتنوع الثقافي واللغوي.