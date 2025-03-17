أقام منسق الحوار الوطني المرتقب موسى فال، مساء اليوم الاثنين، مأدبة إفطار على شرف المرشح السابق للانتخابات الرئاسية وعضو البرلمان بيرام الداه اعبيد، وفق ما أكدت مصادر خاصة لـ”صحراء ميديا”.

وقالت هذه المصادر إن ولد اعبيد وافق على تلبية الدعوة، ليشارك في مأدبة الإفطار في بيت موسى فال.

وسبق أن تغيب ولد اعبيد عن حضور مأدبة إفطار أقامها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قبل أسبوع على شرف الطيف السياسي الموريتاني.

كما عبر عن رفضه لأي حوار لا يستخلص الدروس من الحوارات السابقة ولا يقدم ضمانات حول المنهجية المتبعة والمواضيع التي سيتم نقاشها وإلزامية التوصيات. وطالب من رئيس الجمهورية بتقديم ضمانات للتأكد من جدية الحوار.

وقالت مصادر “صحراء ميديا” إن لقاء اليوم بين موسى فال وبيرام الداه اعبيد، يدخل في سياق محاولة تمهيد الطريق للحوار المرتقب. وأكدت المصادر أن موسى فال سيعرض على ولد اعبيد تصوره للحوار المرتقب وآلية تنسيقه خلال الفترة المقبلة.

وسبق أن استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في مكتبه بالقصر الرئاسي، ولد اعبيد وناقش معه ملف الحوار الوطني المرتقب. وهو اللقاء الذي وصفه ولد اعبيد بأنه كان “وديًا”، رغم أنه عبر عن عدم تفاؤله بخصوص الحوار المرتقب.

وقال ولد اعبيد في مقابلة مع قناة صحراء 24، أجريت بعيد اللقاء مع غزواني، إنه أبلغه أن “الحوار المطلوب لم ينضج بعد للوصول إلى النتائج المرجوة منه”، وفق تعبيره.