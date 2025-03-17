عقد وزير الطاقة والنفط الموريتاني محمد ولد خالد اليوم بنواكشوط، اجتماعا مع أعضاء الفريق البرلماني للبيئة، خصص لتقاسم “المعلومات حول تنفيذ المشاريع وخاصة مشروع السلحفاة آحميم الكبير الذي شهد “مؤخرا تدخلا ناجحا لسد تسرب الغاز.”

وبحسب بيان الوزارة، فقد أطلع الوزير الفريق، على “سياق المشروع وتفاصيل التسرب وحجمه الحقيقي معددا المراحل التي مر بها التدخل حتى أسفر عن توقيف التسرب بنجاح والتحكم في آثاره.”



كما قدم “شروحات حول مقاربة الوزارة وسياق تطوير مشروع السلحفاة آحميم الكبير وأهميته الاستراتيجية”، وأكد أن “التدخل السريع والتجاوب الفعال”، جاء بتعليمات من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، “الذي أمر فورا بمعالجة الحادث والشروع في تعبئة الموارد الضرورية للتغلب عليه.”

وتابع الفريق البرلماني، عرضا فنيا مفصلا حول المشروع مع التركيز على جوانب التسرب وطبيعته ومجمل الأنشطة التي تم القيام بها للتحكم فيه بشكل كامل، واستمع “لشروحات فنية مدعومة بالصور حول حيثيات التدخل بما في ذلك معلومات حول المعدات والقطع المستخدمة في العملية.”

من جهتهم أكد النواب، ضرورة “خلق المزيد من الفرص لربط جسور التواصل مع القطاع وتوفير المعلومة الصحيحة لهم كممثلين عن الشعب بالنظر إلى مهمتهم الرقابية والتشريعية التي يضطلعون بها.”

كما عبروا “عن ارتياحهم بالمعلومات التي توصلوا بها اليوم وخاصة تلك المتعلقة بمواصلة إنتاج الغاز من الحقل”، بحسب بيان الوزارة.