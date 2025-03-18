أعلنت رئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، اليوم الثلاثاء، تشكيل إدارة لحملة المرشح لرئاسة البنك الأفريقي الوزير الموريتاني السابق سيدي ولد التاه.

وتتشكل إدارة الحملة من لجنة توجيهية عليا برئاسة الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، ومنسقية برئاسة وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه.

وكانت موريتانيا قد أودعت ملف ترشح ولد التاه لرئاسة البنك الأفريقي في نهاية يناير الماضي، وأودع الملف لدى الأمانة العامة للبنك الإفريقي للتنمية، في أبيدجان، وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد أبوه.

وشغل ولد التاه منصب وزير الاقتصاد سابقا، وتسلم بعد ذلك إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، طيلة مأموريتين، بدأت الأولى في عام 2015، والثانية في عام 2021.