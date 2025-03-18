تتوقع الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، أن تتميز الحالة الجوية العامة ليوم غد الأربعاء، باستمرار الحالة الجوية بإمتداد المنخفض الحراري على جنوب و وسط موريتانيا، مما سيؤدى إلى إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على معظم ولايات الوطن.

و ستكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة من جنوبية شرقية إلى شرقية على المناطق الجنوبية والوسطى ومن شمالية شرقية إلى شمالية غربية على باقي المناطق الوطنية مع رؤية متأثرة بفعل الأتربة على الحوضين وغرب البلاد, في حين ستكون السماء قليلة الغيوم على عموم التراب الوطني.

وبالنسبة لمدينة نواكشوط، أشارت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، إلى هبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة السرعة شمالية إلى شمالية غربية مع رؤية متأثرة إلى محدودة بفعل الأتربة، بينما ستكون السماء قليلة الغيوم.

أما بالنسبة لحالة البحر والتوقعات في المناطق الساحلية وفي العرض: أوضحت الهيئة، بأن البحر سيكون مضطربا إلى شديد الإضطراب على طول السواحل مع تموج بحري قادم من القطاع الشمالي الغربي، في حين سيتراوح إرتفاع موجه البحري ما بين 0.5 إلى 3 أمتار عرضا.

وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى خلال الأربع و العشرين ساعة القادمة:

.النعمة………………………..29-43°

لعيون……………………… 25-42°

كيفه…………………………24-43°

كيهيدي…………………….24-42°

ألاك………………..……….23-42°

روصو.…………………….19-41°

أطار..……………….…….21-39°

انواذيبو…………………16-24°

تجكجه………..…………24-40°

سيلبابي………….……26-43°

ازويرات……….……….15-33°

أكجوجت……………….20-39°

انواكشوط……………18-32°