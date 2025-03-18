أعربت السفيرة الفنلندية في موريتانيا عن استعداد بلادها “لتقاسم الخبرات والتقنيات المتقدمة التي تمتلكها فنلندا في مجالات التعدين والصناعات التحويلية مع موريتانيا.”



وأشارت السفيرة المقيمة في المغرب خلال زيارة لوزارة المعادن والصناعة الموريتانية اليوم الثلاثاء، “إلى أن هذا التعاون سيسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية الموريتانية.”



وبحث وزير المعادن والصناعة التيجاني اتيام مع السفيرة سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين، لاسيما في قطاعي التعدين والصناعة، بينما أكدت السفيرة حرص بلادها على تعزيز الشراكة مع موريتانيا.



ورحب الوزير بتعزيز الشراكة مع فنلندا، مؤكدًا تطلع موريتانيا إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة التي تمتلكها فنلندا لزيادة القيمة المضافة لقطاع التعدين الوطني، حسب الوكالة الموريتانية للأنباء.



وقالت الوزارة في إيجاز “إن اللقاء يأتي في سياق الجهود الموريتانية الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطيد العلاقات مع الدول الرائدة في المجالات التكنولوجية.”



ويُعتبر قطاع صناعة المعادن من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الفنلندي، “وتتميز البلاد بقدراتها في بناء السفن المتخصصة، كما شهدت الصناعة الكيميائية في فنلندا نموًا سريعًا، وأصبحت أحد أهم روافد الاقتصاد..”