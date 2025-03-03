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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

الرئيس الموريتاني في مصر لحضور القمة العربية الطارئة

الطيب علويبواسطة

وصل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح اليوم الاثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في القمة العربية الطارئة، حول تطورات القضية الفلسطينية.

وتبحث القمة إعلان موقف عربي موحد يرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ويؤكد على الإجماع العربي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودولية لحماية حقوقهم المشروعة.

ودعت مصر للقمة الطارئة في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة لتهجير سكان غزة، في إطار خطة اليوم التالي للحرب، بعد حرب إسرائيلية على قطاع غزة استمرت 15 شهراً.

وكان من المقرر إقامة القمة نهاية فبراير الماضي لكن بيانا من وزارة الخارجية المصرية أعلن تأجيلها بينما أرجعت الجامعة العربية التأجيل إلى “اعتبارات لوجستية مرتبطة بجداول قادة الدول العربية”.

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موري نت
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