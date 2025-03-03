بحثت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (التآزر)اليوم الاثنين، إمكانات تعزيز التعاون في برامجها الإنمائية والاجتماعية، مع الوكالة الفرنسية للتنمية.



وأجرى المباحثات المندوب العام لتآزر الشيخ ولد بدّ مع بعثة من قسم الصحة والحماية الاجتماعية التابع للوكالة الفرنسية للتنمية برئاسة السيد إميليان أمبلات، رئيس فريق مشروع الصحة والحماية الاجتماعية.



وتؤدي البعثة الفرنسية زيارة عمل بين 3-7 مارس للإشراف على مشروع دعم “الصندوق الوطني للاستجابة لأزمات الغذاء والتغذية،” والمساهمة في مشروع “دعم نظام شبكات الأمان الاجتماعي،” حسب وكالة الأنباء الموريتانية.



وتشارك الوكالة الفرنسية للتنمية في تمويل ودعم عدة مشاريع موريتانية، في إطار التعاون الثنائي بين فرنسا وموريتانيا، بينما كانت هذه الزيارة الرابعة لبعثات الوكالة لمندوبية تآزر في ظرف عام واحد.