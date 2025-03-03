أعلن البنك الإسلامي للتنمية عن فتح باب التقديم لبرنامج المنح الدراسية للعام الجامعي 2025- 2026، داعيا الطلاب الموريتانيين المهتمين بتقديم ملفاتهم لهذه المنح.

وقال البنك في رسالة وجهها لوزارة الاقتصاد والمالية في موريتانيا، إن على المهتمين بهذه المنح، تقديم طلباتهم عبر البوابة الالكترونية للمنح الدراسية، محددا يوم 5 من شهر أبريل المقبل كآخر موعد لتقديم الملفات.

وتشمل المنح التي أعلن عنها البنك، الماجستير في العلوم، وبكالوريوس والتدريب الفني والمهني، وبرنامج المنح الدراسية لبحوث الدكتوراه، في التكنلوجيا المتقدمة.

ودعا البنك وزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإرسال هذا الإعلان إلى المؤسسات التعليمية والبحثية في موريتانيا، ونشره في وسائل الإعلام من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من المرشحين المتميزين.

أطلق البنك الإسلامي للتنمية برنامج المنح الدراسية للمرحلة الجامعية الأولى عام 1983 بعنوان “برنامج المنح الدراسية للجاليات الإسلامية”، وقرر بعد ذلك إنشاء برنامج المنح الدراسية للنوابغ لبحوث الدكتوراه وما بعد الدكتوراه في العلوم التطبيقية والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية والبحثية للمؤسسات في البلدان الأعضاء.