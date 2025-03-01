قال المندوب العام للأمن المدني الموريتاني، أبو المعالي الهادي سيدي ولد أعمر إن قطاعه “أجرى 4083 تدخلا، في عام 2024، بمعدل 11 تدخلا يومياً،” في وقت تتحدث فيه وسائل الإعلام عن ارتفاع معدلات الحرائق بشكل لافت.



وأوضح المندوب العام أن “معدل تدخلات فرق الأمن المدني ارتفع من 3621 تدخلا في سنة 2023، أي بزيادة نسبتها 12,76 %، نتيجة لزيادة وتيرة طلب المواطنين على خدمات القطاع.”



حديث اللواء ولد أعمر جاء خلال الاحتفال باليوم الدولي للحماية المدنية المنظم هذا العام تحت شعار” الحماية المدنية ضمان لأمن السكان ”. وتدشين المقر الجديد للتجمع المخصص للأمن المدني في مقاطعة تفرغ زينة.



وأضاف المندوب العام أن قطاعه عزّز قدراته بمجموعة متنوعة من التجهيزات الخاصة بالأمن المدني، ذكر منها: 6 شاحنات إطفاء في الوسط الريفي، و13 سيارة إسعاف مجهزة باللوازم الضرورية، و6 سيارات ربط وقيادة، و3 مسيرات للاستطلاع الجوي.



وأعدت المندوبية العامة للأمن المدني، حسب ولد أعمر، خطة رباعية للسنوات 2024-2027، ترتكز على أربعة محاور أساسية وهي: تعزيز القدرات العملياتية، والقدرات المؤسسية والتنظيمية، وبلورة ثقافة السلامة، وتطوير علاقات التعاون.



وأشار إلى اعتماد قطاعه مقاربة جديدة، تركز على الوقاية من المخاطر و تحديد خارطتها و إشراك كافة الفاعلين في التعاطي معها، وإنشاء مراكز إنقاذ مجهزة بالوسائل الضرورية في المقاطعات الأكثر سكانا ونشاطا اقتصاديا.



ووعد بتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع دول ومنظمات عدّ منها: الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، حلف شمال الأطلسي، البنك الدولي، الاتحاد المتوسطي والوكالة الفرنسية للتنمية.



