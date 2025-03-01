التقيت لأول مرة بالوزير والسفير محمد بنعيسى رحمه الله سنة 1997م فى واشنطن، حيث كان سفيرا للمملكة المغربية وكنت سفيرا للجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

ولكنى كنت قد سمعت عنه قبل ذلك وعن زيارته لموريتانيا بصفته وزيرا للثقافة لتدشين المسجد المعروف الآن “بمسجد المغرب” في العاصمة نواكشوط رفقة زميله الموريتاني المرحوم محمد سالم ولد عدود.

وخلال ذلك اللقاء فى مكتبه بالسفارة المغربية بواشنطن، حدثنى عن ذكرياته حول تلك الزيارة وعن إعجابه بالشخصيات الثقافية الموريتانية التى التقاها وعن عزمه على ترسيخ وتنويع العلاقات الثقافية بين البلدين وهكذا تم خلال توليه الوزارة، من بين مبادرات أخرى، تنشيط المركز الثقافي المغربي الذى يعمل الآن بكل حيوية ونشاط.

كما حدثنى عن فترة عمله موظفا فى منظمة الأمم المتحدة التى كنت أنا الآخر حديث عهد بها حيث كنت قادما للتو من نيويورك كممثل دائم لبلدى لدى المنظمة الدولية.

ولعلمى بإنشائه لموسم أصيله الثقافي سنة 1978م وبالمكانة التى صار يحتلها آنذاك هذا الحدث الفريد من نوعه على الساحة العربية والأفريقية وحتى العالمية، سألته عنه فأجابنى مازحا بخفة دمه وأريحيته المعهودتين: “نجح موسم أصيله لأني أنا أكبر شحات فى العالم”.

وتشاء الأقدار بعد ذلك أن يتم تعيين كل منا وزيرا للخارجية لبلده أنا فى أواخر سنة 1998م، وهو فى بداية سنة 1999م. وقد عملنا جاهدين على النهوض بالعلاقات الموريتانية – المغربية وتطويرها وتنويعها.

وقد كللت تلك الجهود بالزيارة الناجحة التى أداها فخامة الرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطايع إلى المملكة المغربية فى أبريل 1999م.

وبعد تعيينى وزيرا للخارجية مرة ثانية سعدت بلقاء الوزير بنعيسى حين دعانى للمشاركة فى فعاليات موسم أصيله سنة 2006م فرأيت على الطبيعة كم كان صادقا حين كلمنى فى مكتبه بواشنطن عن نجاح هذه التظاهرة العالمية التى شكلت وما زالت تشكل قنطرة ثقافية وفنية بين العالمين العربي والأفريقي وبينهما وباقى البلدان حول العالم.

رحم الله الصديق الوزير والدبلوماسي والموظف الدولى محمد بنعيسى.

أخلص التعازى وأصدق المواساة لعائلته وذويه وأسأل الله أن يعظم أجرهم ويحسن عزاءهم.

إنا لله وإنا إليه راجعون

أحمد ولد سيد أحمد

وزير الخارجية الموريتاني السابق