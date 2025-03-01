دعت مفوضة الأمن الغذائي، فاطمة بنت خطري، اليوم السبت، المواطنين غير المستهدفين بالبرنامج الاجتماعي (عملية رمضان) “إلى عدم مزاحمة ذوي الدخل المحدود في البرنامج الموجه لهم” حسب وكالة الأنباء الموريتانية.



وترتكز “عملية رمضان” التي أطلقتها مفوضية الأمن الغذائي على مكونتين رئيسيتين: مراكز البيع بسعر مدعوم في نواكشوط وعواصم الولايات الداخلية، وتوزيعات غذائية مجانية ستستفيد منها 18400 أسرة في نواكشوط والمدن القديمة.



وأكدت المفوضة ضرورةَ الصرامة في تسيير المخزون المخصص للبرامج الاجتماعية، حتى تصل تلك البرامج للمستهدفين منها من المواطنين الأقل دخلا، خلال زيارة تفقد واطلاع لبعض مراكز “العملية” في نواكشوط.



وتفقدت المفوضة وفرة وجودة المخزون الغذائي في مراكز ومحلات البيع بالسعر المدعوم والتوزيعات الغذائية المجانية، ودعت لتعاون جميع الجهات المعنية، حتى تصل هذه “الخدمة الهامة” للمواطنين الأكثر احتياجا.



وأطلقت الحكومة الموريتانية في رمضان الجاري برامج ومعارض وسقّفت أسعار مواد غذائية لمكافحة الغلاء ودعم الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع حسب مسؤولين رسميين.