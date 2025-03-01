نفى مركز الاستطباب الوطني اليوم السبت ما وصفها “بالمزاعم” بشأن تعرض أجهزة قسم التصفية بالمستشفى الوطني لأعطاب، مؤكداً أنها تعمل بشكل “طبيعي وفعال.”
وأشار المركز في توضيح نشره على الفيسبوك إلى “معلومات مغلوطة” تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، ناصحا بعدم الانسياق وراء الشائعات والتحقق من المعلومات من المصادر الرسمية.
وأكد أن جميع الأقسام تعمل بكفاءة عالية وفقًا للمعايير الصحية المطلوبة، رغم الضغط الكبير عليها من قبل المرضى وزيادة عدد المراجعين التي تفوق أضعاف المخطط لها.
ورغم “الضغط الإضافي على الكوادر الطبية وأجهزة التصفية” في المركز فإنه “يتخذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الضغط على القسم وتقديم الخدمات اللازمة للمرضى،” حسب التوضيح.
الأحد, 2 مارس
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