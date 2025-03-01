أعلن في المملكة المغربية ليل الجمعة/السبت وفاة محمد بنعيسى؛ وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي الأسبق، بعد معاناة مع المرض، عن عمر نهاز 90 عاما؛ ليغيب أحد أبرز الشخصيات السياسية والثقافية في تاريخ المغرب الحديث.

وُلد محمد بنعيسى في مدينة أصيلة شمالي المغرب، عام 1937،؛ المدينة التي أحبها وأفنى جزءا كبيرا من حياته في خدمة قضاياها الثقافية والسياسية.

لم يكن مسار الراحل متوقفا عند حدود السياسة فحسب، بل كان له تأثير كبير على الحياة الثقافية والفكرية في المغرب والعالم العربي.

درس الصحافة في مصر، ثم واصل دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية حيث حصل على بكالوريوس الصحافة والإعلام من جامعة مينيسوتا. ومع مرور الوقت، كان مؤثرا في مجالات عدة، بدءا من الصحافة، وصولا إلى السياسة والدبلوماسية.

كانت بداية محمد بنعيسى المهنية في مجال الصحافة، حيث التحق بمهنة المتاعب التي كان لها دور كبير في صقل شخصيته.

سرعان ما اتخذ قراره بالدخول إلى عالم السياسة، ليصبح نائباً في البرلمان المغربي، ورئيساً لبلدية أصيلة، المدينة التي كانت تمثل جزءاً كبيراً من هويته وحلمه.

في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات، تولى محمد بنعيسى وزارة الثقافة، وكان له دور بارز في تطوير المشهد الثقافي المغربي، وتعزيز دوره على المستوى الدولي.

في عام 1999، عُين وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون، حيث خدم في هذا المنصب حتى عام 2007. خلال فترة توليه الوزارة، عمل على تعزيز الدبلوماسية المغربية.

لكن من أبرز الإسهامات التي رسخت مكانته في التاريخ الثقافي للمغرب والعالم العربي هو تأسيسه موسم أصيلة الثقافي؛ ذلك الحدث السنوي الذي بدأه بنعيسى في عام 1978، تحول إلى أحد أبرز الفعاليات الثقافية في المنطقة.

كان الموسم بمثابة ملتقى للثقافة والفن، حيث كان يجمع كل عام مفكرين، كتّاباً، فنانين، ومثقفين من مختلف أنحاء العالم.

من خلال هذا الحدث، أتاح محمد بنعيسى لأصيلة أن تصبح نقطة تلاقٍ وتبادل بين الثقافات المختلفة، مساهماً في إشعاع المدينة ليس فقط على مستوى المغرب ولكن أيضاً على الساحة العالمية.

كما كان الموسم يضم معارض فنية وورش عمل أدبية، بالإضافة إلى محاضرات ثقافية، مما جعله واحداً من أهم الملتقيات الثقافية التي ساهمت في تعزيز الفكر والتبادل الثقافي العالمي.

ونعى الراحل أصدقاؤه على صفحاتهم الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي؛ معتبرين أن بوفاته يفقد المغرب والعالم العربي أحد أبرز الشخصيات التي كان لها دور كبير في تشكيل المشهد السياسي والثقافي للمملكة والعالمين العربي والأفريقي.