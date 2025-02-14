أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، فتح باب التسجيل للراغبين في الحج لهذا العام (1446هـ / 2025م)، وذلك ابتداء من يوم الاثنين المقبل، إلى غاية يوم الأربعاء 26 فبراير 2025 عند نهاية الدوام..

وقالت الوزارة، في بيان إن هذه العملية ستستمر طيلة أوقات الدوام وفي العطلة الأسبوعية، لدى مراكز الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، على مستوى جميع عواصم المقاطعات.

ودعت الوزارة في بيانها الراغبين في التسجيل لقرعة الحج لهذا العام لاصطحاب بطاقاتهم التعريفية، ليتمطنوا من التسجيل على اللوائح.

ويشترط في تسجيل كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وجود مرافق في الحج يتم تسجيله معهم في آن واحد، ويجب عليهم التأكد من تسجيله معهم كمرافق.