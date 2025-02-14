بحث وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، سيد أحمد ولد ابوه، الإمكانات المتاحة لموريتانيا “لتعبئة أكبر للموارد المالية” للمشاريع الزراعية الممولة في البلاد، من طرف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مع رئيسه ألفارو لاريو.

الصندوق الدولي التابع للأمم المتحدة انطلقت عملياته في موريتانيا منذ 1980 وموّل حتى الآن 16 مشروعا موريتانياً “يتمتع بمحفظة مشاريع كبيرة” في البلد حسب وزارة الاقتصاد “وتتماشى أهدافه مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر” حسب نفس المصدر.

وخلال اللقاء المنعقد على هامش اجتماع مجلس محافظي الصندوق في روما، هنأ الوزير رئيس الصندوق على ترقية نشاطه في موريتانيا، بعد توسيع المجال الجغرافي لتدخلاته “خصوصا في المناطق الواحاتية” من البلاد.

ومنذ انطلاق عملياته بلغ إجمالي استثمارات الصندوق في موريتانيا 414.14 مليون دولار، منها 187.11 مليون دولار مقدمة من الصندوق في شكل منح أو قروض ميسرة، وحسب وزارة الاقتصاد فقد استفاد من هذه المشاريع 343470 (ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألف وأربعمائة وسبعون) أسرة ريفية موريتانية.