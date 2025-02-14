أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في موريتانيا، الخميس، قبول 229 طالبًا في مدارس الدكتوراه الوطنية، وذلك تنفيذًا لاتفاق وُقع معممثلي الطلاب لمعالجة ملفات المشمولين بمحضر اللجنة الوطنية للمنح الصادر في 28 سبتمبر 2024.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن القبول شمل جميع الأسماء الواردة في المحضر، بالإضافة إلى الطلاب الذينتقدموا بتظلمات مثبتة، بشرط أن يكون معدل المتقدم أعلى من المعدل الأدنى المحدد في المحضر، والذي بلغ 12.62.

وأوضح البيان أن الطلاب المقبولين تم توزيعهم على عدة مؤسسات أكاديمية، حيث تم توجيه 26 طالبًا إلى جامعة لعيون الإسلامية، و14 طالبًا إلىالمدرسة العليا متعددة التقنيات، و5 طلاب إلى المدرسة العليا للتعليم. كما شمل التوزيع 54 طالبًا في المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية،و30 طالبًا في كلية الآداب، و56 طالبًا في كلية العلوم الاقتصادية، و44 طالبًا في كلية العلوم والتقنيات.