قال المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، سيدي عالي النافع، ليل الأربعاء/ الخميس، إن أغلب الموريتانيين لا يسجلون “عقدوهم الاجتماعية” (أي عقود الزواج والطلاق والوفاة).

كلام ولد نافع كان في إطار حديثه عن حالات تزوير العقود التي لاحظتها الوكالة مؤخرا والتي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح ولد نافع خلال لقاء خاص مع قناة صحراء 24، أن الوكالة اتخذت إجراءات لكي تفرض على المواطنين تسجيل هذه العقود إذ “ربطت تسجيل المواليد بتسجيل عقد الأبوين”.

وأكد أن العقود والوثائق لا تزوّر، ولا يمكن أن يصدر عقد زواج عن أي جهة غير الوكالة، مشيرا إلى أن النظام الأمني للوكالة يتيح لها تحديد الشخص المسؤول بالضبط عن توثيق أي عقد ومتى وثقه.

وكان مواطن من المستخدمين لتطبيق هويتي تقدم بشكوى إلى الوكالة مفادها أنه لاحظ أن سجله في التطبيق يظهر أنه متزوج دون علمه بذلك.

وبعد هذه الشكوى فتحت الوكالة تحقيقا إداريا وبخصوص ذلك قال ولد نافع: “بحثنا في المسألة، فأثار انتباهنا طريقة تسجيله على التطبيق، وحققنا في الأمر وأحلنا نتيجة هذا التحقيق إلى السلطات الأمنية”.

وأضاف أن القضاء هو المسؤول عن تحديد عقوبة المتورطين هذه العملية.