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الخميس, 13 فبراير
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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

تشكيل لجنة لتحديد أولويات تنفيذ البرنامج الوطني لحماية الشباب

أحمدُ ولد الحسنبواسطة
قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ البرنامج الوطني لحماية الشباب تشكيل لجنة فنية عهد إليها بتقديم مقترح بالإجراءات العملية التي ستمكن من توحيد الجهود القطاعية المبذولة في كل مجال وتحديد الأهداف الأساسية، التي يمكن الوصول إليها وتعبئة الإمكانات الضرورية لذلك في أسرع وقت ممكن.
جاء ذلك في ختام اجتماع للجنة الوزارية ترأسه الوزير الأول الموريتاني ويتألف هذا البرنامج من عدة مكونات تشمل أساسا حماية الوحدة الوطنية ومكافحة كل أنواع التمييز، ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والحماية من مخاطر الفضاء الرقمي والاستعمال السيء للأنترنت، وتعميم ثقافة المثابرة وتقدير الجهد والعمل.
وحسب ما أوزردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) فقد تم خلال الاجتماع تقديم ونقاش مكونات هذا البرنامج وتحديد القطاعات المتدخلة في كل منها.
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موري نت
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