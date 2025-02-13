سرد المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، سيدي عالي ولد نافع، خلال لقاء خاص مع قناة صحراء 24 ليل الأربعاء/ الخميس، تفاصيل حادثة “المواطن الذي اكتشف أن ملفه في الحالة المدنية يتضمن أنه متزوج دون علمه بذلك”.

وأوضح ولد نافع بخصوص الموضوع إن أحد المواطنين المستخدمين لتطبيق “هويتي” تقدم بشكوى إلى الوكالة مفادها أنه لاحظ أن سجله في التطبيق يظهر أنه مرتبط بعقد زواج لا علمَ له به.

وبيّن تفاصيل الحادثة قائلا: “بدأنا نبحث عن السبب خشية أن يكون خللا فنيا في التطبيق، وحين تحققنا اكتشفنا أن هذا العقد مسجل فعلا بطريقة صحيحة”.

ثم استدرك: “إلا أن طريقة التسجيل أثارت انتباهنا لكون العقد حدث في مقاطعة ليست هي نفس المقاطعة التي صدر فيها الحُكم (وهنا نبّه أنه لا يعرف إن كان هذا الحكم صدر فعلا أم هو مزور)”.

وأضاف: “قمنا بتحقيق إداري على مستوى المركز الذي حدث فيه التسجيل ثم أحلنا نتيجة التحقيق الإداري إلى السلطات القضائية”.

وعلى إثر فتح التحقيق اكتشفت الوكالة عدة حالات تزوير وصلت 250 حالة.