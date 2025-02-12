قال عضو نقابات التعليم الأساسي والثانوي الموحدة، خالد الحسن، خلال مقابلة مع قناة “صحراء24” اليوم الأربعاء، إن “نسبة نجاح الإضراب في عدة ولايات وصلت إلى 70% في بعض المناطق، بينما بلغت 60% في مناطق أخرى”.

وأكد أن اليوم الأول من الإضراب يعد ناجحاً على مستوى البلاد.

وأوضح الحسن أن النقابات قامت بإشعار وزارة التربية قبل تنفيذ الإضراب بشهر، مشيراً إلى أن النتائج أظهرت تجاوباً واضحاً على التراب الوطني.

ولفت إلى أن أسباب الإضراب تعود إلى المطالبة بتحسين ظروف العمل، والتنبيه على تجاهل الحكومة لمطالب المدرسين.

واعتبر أن الحديث عن صندوق دعم المدرسين هو مجرد “لعبة” لا تعكس الواقع، مشيراً إلى تجارب سابقة مع الحكومة، خاصة “وزارة التربية”، حيث لم تُطبق نتائج الحوارات السابقة، بما في ذلك قضية تثمين المدرس.

وطالب الحسن الحكومة بزيادة رواتب المدرسين وإنصافهم، وإلغاء المذكرات “التعسفية” التي أصدرتها الحكومة في بداية السنة الدراسية.

كما دعا إلى فتح نقاش جاد مع المدرسين وتوقيع اتفاقيات واضحة بين جميع الأطراف.

وأكد أن بعض النقابات تأمل في تحقيق مطلب صندوق دعم المدرسين، وهو ما ساهم في عدم دخولها في الإضراب.

وقال إن “الإضراب سيستمر حتى الآن، في ظل غياب أي بوادر استجابة من الحكومة”، معتبرا أن الوزارة تتجاهل مطالبهم.

وأكد الحسن أن النقابات، التي يصل عددها إلى تسع، جادة في موقفها، وأن حركة التعليم قد شلت في العديد من الولايات.

ونوه أن الحكومة لم تقدم أي شيء ملموس للمدرسين، مشيراً إلى أن الوعود السابقة كانت عبارة عن وعود فارغة، مؤكدا استمرار النقابات في الإضراب حتى تحقيق المطالب المشروعة.