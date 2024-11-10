وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، أمس السبت، في مدينة سوتشي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.

وقال ولد مرزوك عبر صفحته في الفيسبوك: “وقعت صحبة معالي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم في مدينة سوتشي الروسية، على مذكرة تفاهم في مجال التعاون الثقافي، ستساهم في تشجيع التبادل الثقافي بين البلدين.”

وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، فإن توقيع هذه المذكرة، الذي جرى على هامش الدورة الأولى للمنتدى الوزاري الافريقي الروسي، سيشكل خطوة مهمة نحو تشجيع إثراء التبادل والتقريب بين ثقافتي البلدين.

ويشارك وزير الخارجية محمد سالم مرزوك، ووزير الرقمنة أحمد سالم ولد بده، في أعمال المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا المنعقد في مدينة سوتشي الروسية.