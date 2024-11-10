توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن يتميز الطقس غدا الاثنين، بهبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة السرعة شرقية إلى شمالية شرقية على معظم مناطق البلاد, مع تأثر للرؤية بفعل الأتربة على وسط البلاد

وقالت إن السماء ستبقى قليلة الغيوم إلى قائمة على الشمال والشمال الغربي.

وأضافت أن حالة مدينة نواكشوط، ستتميز بهبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة السرعة شرقية إلى شمالية شرقية، والسماء ستكون قليلة الغيوم إلى غائمة.

وبالنسبة لحالة البحر أوضحت الهيئة أنه سيكون قليل الاضطراب على طول السواحل مع تموج بحري قادم من القطاع الجنوبي الغربي, وسيتراوح علو الموج ما بين 0.5 إلى 1,50م.

وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة:

النعمة………………………. 20-36°

تمبدغه……………………….37/18°

ولاته………………………….18-37°

عدل بكرو ………………….18-36°

باسكنو …………….……….18-36°

لعيون……………………… 19-37°

الطينطان………………… 20-37°

كيفه…………………………19-37°

كنكوصه……………………19-39°

باركيول………………….…22-39°

كيهيدي…………………….21-39°

مونكل……………………….24-40°

مقامه………………………25-41°

إمبود……………………….24-40°

ألاك………………..……….23-39°

قطع لحجار………….…24-39°

بوكى…………………..….24-40°

روصو.…………………….22-38°

بوتيلميت………………..22-37°

أطار………………………19-35°

وادان…………………… 18-32°

شنقيط…………………..16-31°

أوجفت………………….18-31°

انواذيبو…………………21-30°

تجكجه………..…………22-37°

تيشيت………..………..24-38°

سيلبابي……………….21-38°

ازويرات……….……….17-34°

بئر أم اكرين………….19-34°

اكجوجت……………….21-36°

انواكشوط……………21-36°