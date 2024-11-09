أرسلت وزارة الزراعة والسيادة الغذائية، أمس الجمعة، “837 طنا من البذور عالية الجودة”، (بذور البطاطس المعالجة كيميائيا)، إلى مناطق الإنتاج الزراعي في الولايات الداخلية، لمساعدة المزارعين والمنتجين في بداية الحملة الزراعية.

ودأبت الحكومة الموريتانية سنويا على تنظيم حملات زراعية، ففي عام 2022 جاءت نتائج الحملة على النحو التالي: “زراعة مساحة اجمالية قدرها 379 مليون و47 هكتارا بإنتاج خام وصل 662 مليون 345 ألف طن من مختلف الشعب الزراعية”، لتعلن الوزارة “عام 2022 عاما زراعيا”.

وعند بدْء الحملة الزراعية الماضية، قالت الوزارة إنها تهدف إلى “استغلال مساحة زراعية إجمالية قدرها 389 مليون 740 ألف هكتار وإنتاج متوقع قدره 776 مليون 700 ألف طن من مختلف الشعب الزراعية سواء تعلق الأمر بشعبة زراعة المحاصيل التقليدية أو شعبة الزراعة المروية أو شعبة زراعة الخضروات أو شعبة زراعة نخيل التمور ،أو شعبتي القمح والأعلاف”.

وبحسب تصريح نقلته الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) لـلأمين العام للوزارة، احمد سالم ولد العربي، فإنه قال إن “نسبة كمية البذور المخصصة لمناطق الإنتاج هذه السنة (2024-2025) زادت بنسبة 35 في المئة مقارنة مع السنة الماضية”.

وأضاف أن “إرسال هذه المواد يأتي قبل بدْء الحملة المخصصة لزراعة الخضروات والتي ستستغل فيها حوالي 450 هكتارا مما يسمح بإنتاج حوالي 18 ألف إلى 20 ألف طن من هذه المادة التي تعرف استهلاكا كبيرا”.