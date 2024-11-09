قدم الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، مساعدات للمتضررين من فيضانات النهر الأخيرة، تمثلت في 14 مليون أوقية قديمة، و280 سلّة غذائية، تستهدف 280 أسرة، في مراكز الإيواء في ولاية اترارزة.

ووزعت هذه المساعدات المقدمة أمس الجمعة، على 175 أسرة في مركز قرية البزول 3 بمقاطعة انتيكان، و150 أسرة في مركز الإيواء بملعب الكيلومتر 7 بمقاطعة روصو، وهي عبارة عن 50 ألف أوقية قديمة، وسلة غذاء تشمل السكر والأرز والمعجنات الغذائبة وزيت الطعام والشاي، لكل أسرة.

وشملت هذه المساعدات كذلك 50 كلغ من القمح لكل أسرة، مقدمة من طرف رئيس المجلس الأعلى، الحسن ولد الشيخ، لصالح المتضررين ببلديات انتيكان ولكصيبة وشمامة وجدر المحگن.

وقال نائب رئيس الاتحادية الوطنية للزراعة، عالي ولد ممود، إن هذه المساعدة “تدخل ضمن القافلة المنظمة من طرف الاتحاد الوطني لارباب العمل الموريتانيين التي كان قد اطلقها قبل أسبوع، لصالح 2080 أسرة متضررة بولايات اترارزة ولبراكنة وكوركل وكيديماغا”.