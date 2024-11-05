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موري آلو

Mauritel

الأمم المتحدة تطلق تكوينا حول إدارة الموانئ بنواكشوط

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

أطلق برنامج تسيير الموانئ التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية، في العاصمة الموريتانية نواكشوط ملتقى تكوينيا حول إدارة الموانئ.

ويستفيد من هذا التكوين حوالي 22 من أطر ميناء نواكشوط المستقل، وميناء انجاكو  من بينهم مهندسون و قباطنة ومسؤولون ماليون.

وأكد المدير العام المساعد لميناء نواكشوط المستقل، محمد محمود ولد المصطفى، في كلمة له، أهمية العلاقة بين التجارة الدولية و الموانئ، مثمنا أهمية الموضوع الذي يتناوله الملتقى التكوين.

وأشاد ولد المصطفى بالتعاون القائم بين ميناء نواكشوط و برنامج تسيير الموانئ التابع للأمم المتحدة، داعيا  المشاركين إلى الحرص على الاستفادة من هذا التكوين.

 

 

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