عثر مساء اليوم أمس الاثنين، في مدينة روصو عاصمة ولاية ترارزة، جنوبي موريتانيا، على جثة فتاة ملقية في منزل مهجور وسط المدينة الحدودية.

وأفاد مراسل صحراء ميديا في روصو، أن المعاينة الأولية أظهرت أن الضحية تعرضت لعملية ذبح، فيما أكد مصدر أمني أن “الشرطة ما زالت تجمع المعلومات الأولية لكشف ملابسات الحادثة” .

ونقل المراسل عن بعض سكان الحي الذي تم العثور فيه على الضحية، أن الفتاة تعاني من إضطراب عقلي، وقد عثر على جثتها داخل االمنزل المهجور.

تأتي هذه الحادثة بعد أقل من سنة، من العثور على شاب مقتول في أحد المطاعم الشعبية في حي “مدينة” شرقي روصو في حالة غامضة هي الأخرى.