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الثلاثاء, 5 نوفمبر
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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

منظمة استثمار نهر السنغال تتوقع تراجع تدفق فيضان النهر

أحمد كليبواسطة
قالت منظمة استثمار نهر السنغال، إنها تتوقع تراجع تدفق المياه خلال الأسبوعين المقبلين إذا توقف هطل الأمطار على المناطق الواقعة في منبع النهر.
وشهد منسوب المياه ارتفاعاً ملحوظاً في اليومين الأخيرين في مقاطعتي روصو وانتيكان، بولاية ترارزة، حيث بلغ منسوب المياه في روصو 3.34 مترًا، بينما وصل في انتيكان ولكصيبة إلى 5.78 مترًا.
وتأثرت العديد من القرى في مقاطعة روصو، ومنها جدر المحكن، وگيدَغار، وكرْماديكى، وكيرمور، وطمباص، وبغداد، وتامبن، وگويبنه.
وتعود موجة السيول الجديدة إلى فتح سد “گوگول نوار” نحو مجمع للروافد، بهدف تخفيف الضغط على كيهيدي ولكصيبة1، مما أدى إلى اجتياح عدد من القرى والمزارع.
وتعاني كافة قرى الضفة من العزلة، خصوصاً تلك التي تبعد عن طريق روصو-بوكى، وهو الطريق الوحيد للوصول إلى مدن الضفة الحدودية.
وفي الوقت الذي تجتاح فيه السيول القرى، غمرت المياه آلاف المزارع، مما يهدد المحصول الزراعي للحملة الخريفية الحالية، ويزيد من تعقيد الحملة الصيفية المقبلة.
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