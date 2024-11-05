قالت منظمة استثمار نهر السنغال، إنها تتوقع تراجع تدفق المياه خلال الأسبوعين المقبلين إذا توقف هطل الأمطار على المناطق الواقعة في منبع النهر.

وشهد منسوب المياه ارتفاعاً ملحوظاً في اليومين الأخيرين في مقاطعتي روصو وانتيكان، بولاية ترارزة، حيث بلغ منسوب المياه في روصو 3.34 مترًا، بينما وصل في انتيكان ولكصيبة إلى 5.78 مترًا.

وتأثرت العديد من القرى في مقاطعة روصو، ومنها جدر المحكن، وگيدَغار، وكرْماديكى، وكيرمور، وطمباص، وبغداد، وتامبن، وگويبنه.

وتعود موجة السيول الجديدة إلى فتح سد “گوگول نوار” نحو مجمع للروافد، بهدف تخفيف الضغط على كيهيدي ولكصيبة1، مما أدى إلى اجتياح عدد من القرى والمزارع.

وتعاني كافة قرى الضفة من العزلة، خصوصاً تلك التي تبعد عن طريق روصو-بوكى، وهو الطريق الوحيد للوصول إلى مدن الضفة الحدودية.