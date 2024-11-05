وقّع الدكتور أحمد سعيد بن اباه، رئيس جامعة شنقيط العصرية في موريتانيا مع الدكتور إبراهيما سيسي رئيس جامعة أحمد مختار امبو بداكار في السينغال اتفاقية شراكة وتعاون بين الجامعتين في المجالات العلمية والبحثية والأكاديمية.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل وتشجيع التبادل في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبموجبه تتعاون الجامعتان وتتبادل الخبرات في مجالات البحث والتكوين وكذا بتبادل المعارف العلمية والثقافية والمكتبية .

كما قدم رئيس جامعة احمد مختار اميو محاضرةً تناولت القضايا المتعلقة بجامعات الامتياز من منطلقات التأسيس والآفاق والتحديات، مستعرضا الشروط والوسائل التي يجب توفرها من أجل بناء جامعة متقدمة في الترتيب العالمي مثل الإبداع والبحث والنشر والتدريب والوسائل المادية، إضافة إلى سنّ منظومة قانونية وضمان حرية للتفكير الأكاديمي البناء والمثمر.

كما افتتح البروفسير ابراهيما سيسي رفقة رئيس الجامعة معرضا لمنشورات الجامعة وموادها التعريفية، وذلك بحضور الطاقم العلمي والتربوي لجامعة شنقيط العصرية وعدد كبير من المسؤولين الجامعيين والأساتذة والباحثين.