صعد المنتخب الموريتاني لكرة القدم الشاطئية، إلى المركز الـ34 عالميًا حسب التصنيف الجديد لمنتخبات كرة الشاطئية الذي نشره اليوم الإثنين موقع “الكرة الشاطئية” المعترف به من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

و وفق التصنيف الجديد، فإن المنتخب الموريتاني للكرة الشاطئية يصنف كرابع أفضل منتخب في أفريقيا، وسادس أفضل منتخب على مستوى الوطن العربي، بعد تحقيقه وصافة كأس أفريقيا لكرة القدم الشاطئية (مصر 2024)

وتتصدر البرازيل التصنيف العالمي، فيما حافظ بطل أفريقيا منتخب السنغال على ريادة ترتيب منتخبات القارة الافريقية.