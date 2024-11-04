طالب الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، اليوم الاثنين، بإيجاد حل “لأزمة” النقل الجامعي، واصفنا إياها بأنها تعيش “حالة من التردي والإرباك غير مسبوقة”.

جاء ذلك خلال بيان نشره الاتحاد الوطني، طالب فيه بـ”توفير مايكفي من الباصات المخصصة لنقل الطلاب، وزيادة المحطات والخطوط وتوفير النقل لمؤسسات العاصمة وتحديد أوقات انطلاقة الرحلات من وإلى المؤسسات الجامعية”.

وأكد الاتحاد، على “ضرورة مراجعة سعر تذكرة النقل اليومية والتي تسببت في مركمة أعباء الحياة الجامعية على الطلاب”.

وذلك بعد زيادة تذكرة الرحلة اليومية في النقل الجامعي، ووصف البيان تلك الزيادة بأنها “ضاعفت السعر مائة بالمائة، وبشكل مفاجئ”.

وقال الاتحاد، إنه “يلزم وزارة التعليم العالي، بتحمل مسؤولياتها والتغلب على الحالة الفوضوية التي يتم بها تسيير النقل الجامعي”.

وأضاف الاتحاد، أنه “يحمّل الوزارة مسؤولية ما سيترتب على هذه الوضعية الكارثية التي تتفاقم يوما بعد يوم”.