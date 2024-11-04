بدأت مساء أمس الاحد بنواكشوط، فعاليات النسخة الأولى من مهرجان الموسيقى النسخة التقليدية.

فعاليات المهرجان تستمر ثلاثة أيام، وتسلط الضوء على الجانب النظري للموسيقى، وإبراز الجوانب المختلفة للموسيقى الموريتانية التقليدية، وتخليد التراث الثقافي، بحسب الحكومة الموريتانية.

وقال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الحسين ولد امدو خلال حفل الافتتاح، إن الحقل الموسيقي، “سيساهم في توطيد الوحدة الوطنية وتهذيب الأذواق، غرس الاعتزاز بذاتيتنا الحضارية”.

وأضاف أن “التدينيت كآلة يمكن أن تجسد هذه الوحدة والتنوع الموسيقي، من خلال قدرتها على عزف عدد من المقامات”، إذ أن “عبقرية الفنان الموريتاني جعلتها تعبر بصدق عن كل الطبوع والمقامات المتداولة عالميا”.

وتتخلل فعاليات المهرجان، ندوات ومحاضرات علمية يقدم خلالها أكاديميون وباحثون جملة من المعلومات النظرية عن الموسيقى، بالإضافة إلى العديد من الرقصات الفلكلورية، والأدوار الغنائية التقليدية، على إيقاع “التيدينيت، والنيفارة، والطبل”.