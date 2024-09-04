أعلنت وزارة التجارة والسياحة الموريتانية يوم الأربعاء عن توقيع بروتوكول اتفاق مع اتحادية التجارة، يهدف إلى خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية.

ووفقا لبيان وزارة التجارة، فإن اتفقت مع الاتحادية على تحديد سعر الكيلوغرام من السكر ب292 أوقية قديمة، والأرز ب300، والزيت الغذائي قنينة 20 لترا ب560، والكيلوغرام القمح ب120 واللبن المركز ب150.52 للعلبة.

وقالت الوزارة إن الاتفاق يهدف إلى “مواجهة ارتفاع الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وذلك كجزء من جهود الحكومة لتخفيف العبء على المستهلكين”.