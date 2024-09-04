قال الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي إن الحكومة ستركز في الأشهر المتبقية من عام 2024 على تسريع إنجاز المشاريع الكبرى، ضمن أولويات خمس حددتها الحكومة في سياق سياستها العامة.

وأضاف ولد أجاي خلال إعلان السياسة العامة للحكومة أن أولى الأولويات تتمثل في تسريع إنجاز المشاريع الكبرى الجارية بهدف استلامها وتشغيلها قبل نهاية العام.

وأوضح الوزير الأول أن من بين هذه المشاريع إعادة تشغيل مصنع الشركة الوطنية لصناعة الألبان في النعمة، وتشغيل محطة تحلية المياه في نواذيبو، وإكمال تهيئة مزرعة إنتاج الحليب في تمبدغة، إضافة إلى إنهاء الأشغال في جسري مدريد والحي الساكن، وإطلاق برنامج النقل الحضري في نواكشوط.

وأشار الوزير الأول إلى أن الحكومة تسعى أيضاً إلى رفع العقبات التي تعيق إطلاق بعض المشاريع التي اكتملت تعبئة مواردها المالية، مثل مشروع الصرف الصحي لمدينة نواكشوط، وتزويد كيفة بالمياه، وتعزيز تزويد نواكشوط بالمياه من إديني، وفك العزلة عن مزارع قناة آفطوط الساحلي عبر بناء طريق جديد.

وقال ولد أجاي إن الحكومة تعتزم أيضاً تنفيذ برامج عاجلة لتحسين ظروف المواطنين، خاصة الفئات الأقل دخلاً.

واعتبر أن من بين هذه البرامج تثبيت ودعم أسعار المواد الأساسية مثل القمح والأرز والسكر، بالإضافة إلى توسيع برامج التأمين الصحي للطلاب، وإطلاق برامج للتكوين والتشغيل الذاتي تستهدف الشباب، وبرامج لتحسين جودة وتغطية الاتصالات.

وقال ولد أجاي إن حكومته ستطلق بعض الدراسات لتنفيذ إصلاحات استراتيجية تهدف إلى تحسين الخدمات العامة وزيادة الشفافية، مع التركيز على تعزيز المساءلة وتفعيل دور الرقابة لمنع الفساد”.