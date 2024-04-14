غادر وفد حكومي، ليل السبت/ الأحد، العاصمة الموريتانية نواكشوط متوجها إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع لمجموعة صندوق النقد والبنك الدوليين التي تنعق في الفترة من 15 و 20 ابريل الجاري.

وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، فإن الوفد، يضم كلا من وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح، ووزير المالية اسلمو ولد محمد امبادي، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي، والسفير المتجول تام صمبا، والمفتش العام للدولة الحسن ولد زين، ومستشار رئيس الجمهورية سيدأحمد ولد ابّوه، ومستشار الوزير الأول محمد الامين ولد الرقاني، وعدد من كبار المسؤولين بالقطاعات الاقتصادية والمالية.

وسيشارك الوفد في ثلاثة اجتماعات مع مفوضي الاتحاد الأفريقي ومجموعة العشرين لتنسيق المشاركة الأولى للاتحاد الأفريقي كعضو دائم لأول مرة في اجتماعات مجموعة العشرين.

كما ينتظر أن يعقد الوفد جلسات عمل مع كبار مسؤولي هذه المؤسسات المالية الدولية، وكذلك عدد من كبار الشخصيات المالية الدولية التي ستحضر الاجتماعات، لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، مثل الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية والتغيرات المناخية والانتقال الطاقوي والاستثمار في رأس المال البشري.