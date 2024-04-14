احتج آلاف النيجريون السبت وخرجوا إلى شوارع العاصمة نيامي للمطالبة برحيل القوات الأمريكية المتواجدة شمال البلاد.

هذا، وقد دعت “سينرجي” إلى المظاهرة وهي مجموعة مكونة من حوالي عشر جمعيات تدعم النظام الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب في 26 تموز/يوليو 2023، ومنظمات إسلامية محلية.

واجتمع الحشد أمام مقر الجمعية الوطنية وسط نيامي، حيث حضرت شخصيات عدة من النظام العسكري بينها المتحدث الرسمي الكولونيل أمادو عبد الرحمن، والكولونيل أمادو إبرو رئيس الأركان التابع لرئيس النظام العسكري الجنرال عبد الرحمن تشياني، وكذلك قائد القوات البرية الكولونيل مامان ساني كياو.

وشارك العديد من الطلاب في المظاهرة وهتف خلالها المحتجون “فلتسقط الإمبريالية الأمريكية”، و”يعيش تحالف دول الساحل” (مالي وبوركينا فاسو والنيجر)، و”تحرير الشعب يسلك طريقه”.

كما شوهدت أعلام بوركينا فاسو ومالي والنيجر وروسيا في المظاهرة.

وكان المنظمون قد دعوا المتظاهرين إلى الامتناع عن رفع شعارات مسيئة للولايات المتحدة وحرق أعلامها.