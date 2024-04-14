أعلنت البحرية المغربية اليوم الأحد إنقاذ 118 مهاجرًا غير نظامي قبالة شواطئ البلاد المطلة على المحيط الأطلسي.

وأوضحت القوات المسلحة الملكية المغربية (الجيش) عبر حسابها على “فيسبوك”، أن وحدة تابعة للبحرية الملكية تمكنت، صباح الأحد، من إنقاذ 118 مهاجرًا غير نظامي، من ضمنهم 9 نساء و3 قاصرين.

ولفت إلى أن هؤلاء المهاجرين “كانوا على متن قاربين غرب مدينة طرفاية” (بإقليم الصحراء) جنوب غربي البلاد، دون توضيح ما إذا كان القارب وقتها في وضع خطر ومعرض للغرق.

وبحسب الجيش المغربي، فإن 114 من هؤلاء المهاجرين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، والأربعة الآخرين من بنغلاديش.

ولم يذكر البيان من أين انطلق قارب المهاجرين، ولا حالتهم الصحية، لكنه لفت إلى أنهم تلقوا الإسعافات الأولية، قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكي (قوة عسكرية) قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

وتتعلق الإجراءات، بإحالة المهاجرين إلى مراكز لإيوائهم مؤقتًا، أو ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية أو تكفل جمعيات غير حكومية بإيوائهم ومساعدتهم على إيجاد فرصة عمل.