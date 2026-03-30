أطلقت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بحام محمد لغظف، اليوم الاثنين، مبادرة “موريتانيا صفر نفايات”، بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومسؤولين محليين وشركاء دوليين، ضمن جهود تعزيز الوعي بالحد من النفايات ودعم الاستدامة البيئية.

وتهدف المبادرة إلى إرساء إطار متكامل لتسيير النفايات، يقوم على الحد من إنتاجها من المصدر، وتعزيز إعادة التدوير، وترسيخ مبادئ الاقتصاد الدائري.

وقالت وزيرة البيئة إن المبادرة تهدف إلى إحداث تحول في أنماط إدارة النفايات، مؤكدة أن تحقيق أهدافها يتطلب تضافر جهود الحكومة والبلديات والقطاع الخاص، إلى جانب المواطنين.

بدوره، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة في موريتانيا، أنتونيو أراني بار، إن المبادرة تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة للفترة 2026-2030، وتدعم تطبيق القانون الجديد للنفايات الصلبة، مشيراً إلى دور الابتكار في هذا المجال.