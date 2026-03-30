الإثنين, 30 مارس
مصادر خاصة: تعليق اجتماع الحوار بعد خلاف حاد حول إدراج المأموريات

أحمد بدي

قالت مصادر خاصة لـ”صحراء ميديا” إن اجتماع الطيف السياسي مع منسق الحوار، موسى فال، عُلّق بعد نقاشات حادة بشأن إدراج المأموريات ضمن أجندة الحوار.

وأضافت المصادر أن الاجتماع كان عاصفًا، واحتدم فيه النقاش بعد طرح موضوع المأموريات الرئاسية ضمن المواضيع التي ينبغي مناقشتها في الحوار، لكن المعارضة رفضت طرحه.

وأوضحت المصادر أن النقاش احتدم حول هذا الموضوع، إذ رفضت المعارضة إدراجه ضمن المحاور التي ينبغي أن يناقشها الحوار الوطني.

ولفتت المصادر إلى أن ممثلي المعارضة في اجتماع التحالفات السياسية مع منسق الحوار، موسى فال، أبلغوا الأغلبية أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني تعهّد لعدد من قيادات المعارضة بعدم التطرق لمسألة المأمورية الثالثة في الحوار.

وشددت المصادر على أن المعارضة تصر على عدم مناقشة تعديل المواد المحصنة في الدستور الموريتاني، التي تنص على حظر ترشح الرئيس لمأمورية ثالثة.

وخلصت المصادر إلى أن الاجتماع سيُستأنف غدًا الساعة الحادية عشرة صباحًا، بعد أن طلبت الأغلبية السماح لها بالتشاور بشأن “المأموريات”

