قُتل مسؤول في منظمة شبابية ببلدية تونكا في منطقة تمبكتو شمال مالي، مساء الجمعة، في هجوم مسلح نُسب إلى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وأضافت مصادر محلية لـإذاعة فرنسا الدولية أن الضحية هو أمادو بابي، أحد مسؤولي منظمة شباب تونكا، حيث أطلق مسلحون يستقلون دراجات نارية النار عليه أمام متجره في البلدة، مشيرة إلى أن الجماعة تتهم المنظمة بالتعاون مع الجيش والوقوف وراء بعض عمليات الاعتقال.

ويأتي الحادث في سياق أمني متوتر بالمنطقة، بعد فرار عشرات السجناء، بينهم عناصر جهادية، من سجن تمبكتو مطلع مارس، ما دفع عددا من أعضاء المنظمة إلى مغادرة تونكا خوفًا من الاستهداف.

وأثار الاغتيال موجة استنكار في الأوساط المحلية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لم تصدر السلطات المالية أي تعليق رسمي حتى الآن.