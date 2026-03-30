توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية استمرار تأثير الخلايا الرعدية الممتدة من نواكشوط إلى غرب تكانت خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، مع احتمال تسجيل تساقطات مطرية خفيفة ومتفرقة على هذه المناطق.

وأوضحت الهيئة، في نشرتها الجوية ، أن البلاد ستشهد خلال الـ72 ساعة المقبلة هبوب رياح قوية شمالية شرقية إلى شرقية، ستشمل المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية والجنوبية الشرقية.

ومن المنتظر أن تتسبب هذه الرياح في تدنٍ ملحوظ في مستوى الرؤية، نتيجة الأتربة والعواصف الرملية، خاصة على ولايات الحوضين والعصابة وتكانت ولبراكنه واترارزه وكيدي ماغه وكوركول وإنشيري وآدرار وتيرس زمور.

وفي ما يتعلق بدرجات الحرارة، أشارت التوقعات إلى تسجيل مستويات متفاوتة، حيث ستتراوح على طول السواحل بين 24 و36 درجة مئوية، فيما ستصل إلى ما بين 40 و42 درجة في ولايتي كيدي ماغه وكوركول، مع تسجيل درجات مرتفعة نسبيًا في باقي المناطق الداخلية.