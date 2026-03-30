انطلق اليوم الاثنين، في قصر المؤتمرات بالعاصمة نواكشوط اجتماع الأطراف السياسية مع منسق الحوار لمناقشة أجندة الحوار.

وقالت مصادر لصحراء ميديا، إن الأجتماع انطلق وسط تكتم شديد على ما يدور خلف الكواليس، مشددة على أن الأطراف اتفقت على أن يكون مغلقا.

وأفاد موفد صحراء ميديا إلى قصر المؤتمرات، أن الحرس الرئاسي منع دخول الصحافة إلى القصر لتغطية هذا الاجتماع.

ورصد الموفد دخول ممثلي الأطراف السياسة إلى قصر المؤتمرات لحضور هذا الاجتماع الذي يعد حاسما لمستقبل الحوار.

وكان عضو اللجنة الدائمة لحزب الإنصاف الحاكم المدير ولد بونا عبر عن تفاؤله إزاء الاجتماع، مشددا على أنهم ذاهبون إلى الحوار بروح مسؤولة ومنفتحة.