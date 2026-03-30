بدأ وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، حننه ولد سيدي، اليوم الاثنين، زيارة ميدانية إلى المنطقة العسكرية الخامسة في ولاية الحوض الشرقي، رفقة قائد الأركان العامة للجيوش الفريق محمد فال الرايس الرايس، وقائد أركان الدرك الوطني الفريق أحمد محمود ولد الطايع.

وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على أوضاع الوحدات العسكرية وتعزيز متابعة سير عمل القوات المسلحة في المنطقة، في إطار جولات ميدانية تسعى لرفع جاهزية القوات وتحسين ظروف أفرادها.

وكان في استقبال الوفد لدى وصوله إلى القاعدة الجوية بمدينة النعمة، والي الحوض الشرقي إسلم ولد سيدي، وقائد المنطقة العسكرية الخامسة العقيد إدوم محمد عمار، إلى جانب السلطات الإدارية وقادة التشكيلات العسكرية والأمنية في الولاية.

واستعرض وزير الدفاع، فور وصوله، وحدات من المنطقة العسكرية الخامسة والقيادة الجوية أدت له تحية الشرف.