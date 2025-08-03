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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel
موري آلو

Mauritel

السنغال تنشر وحدات من الدرك على حدودها مع مالي

أحمدُ ولد الحسنبواسطة
Senegalese gendarmes conduct an operation to move out university students, who support arrested opposition leader Ousmane Sonko, from the "Centre des úuvres universitaires" (COUD) in Dakar on March 4, 2021. - Senegalese police clashed with supporters of Ousmane Sonko, leaving one person dead in the south of the country, a police official said. Sonko, leader of the opposition Pastef party and former presidential candidate, is considered a key potential challenger for President Macky Sall in elections in three years. Sonko denies the rape charges filed against him last month by an employee at a salon where he received massages. (Photo by Seyllou / AFP)

أعلنت السنغال أنها نشرت وحدات درك جديدة في شرقي البلاد في ظل تهديدات أمنية متزايدة على طول حدودها مع دولة مالي.

وطالت هجمات مسلحين يتبعون لتنظيم “القاعدة” مطلع الشهر الماضي في غرب مالي بلدة ديبولي الحدودية التي تبعد أقل من 500 متر عن بلدة كيديرا في السنغال.

وأعلن الدرك الوطني السنغالي أن وزير القوات المسلحة الجنرال بيرامي ديوب، افتتح وحدات جديدة في تامباكوندا وكيدوغو وسرايا.

وأضاف أن مهمة هذه الوحدات هي مكافحة “الجريمة العابرة للحدود والتهريب بجميع أنواعه، إضافة إلى التحديات الأمنية العديدة التي تواجه هذا الجزء من البلاد”.

وأشار إلى أن إنشاء هذه الوحدات يعكس “إرادة السلطات العليا في ضمان حماية السكان والممتلكات، بالإضافة إلى أمن الإقليم”.

وشدد ديوب على “ضرورة ترسيخ مناخ من الثقة مع السكان من أجل تعاون أفضل”، وفقا لمنشوره على “فيسبوك”.

وفرضت السنغال مؤخرا حظرا ليليا على الدراجات النارية في منطقة باكل الشرقية الممتدة على طول الحدود، بعد أن استخدمها مسلحون في هجماتهم في مالي، بما في ذلك في ديابولي.

Mauritel

موري نت
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