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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel
موري آلو

Mauritel

“الشان”.. المنتخب الموريتاني يتعادل مع نظيره التنزاني

أحمدُ ولد الحسنبواسطة
تعادل المنتخب الموريتاني للاعبين المحليين اليوم الأحد مع منتخب مدغشقر بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما بملعب بينجامين في العاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين “الشان”.
وسيواجه المنتخب الموريتاني في الجولة المقبلة المنتخب التنزاني، صاحب الأرض والجمهور، في مباراة سيعزز الفوز فيها من حظوظهم في التأهل للدور الثاني.
ويلعب المنتخب الموريتاني ضمن مجموعة تضم منتخبات مدغشقر، تنزانيا، إفريفيا الوسطى وبوركينا فاسو، ويشارك في البطولة للمرة الرابعة.
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